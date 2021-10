Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Antonio LivieroAlla terza giornata Rovigo e Petrarca mettono già in chiaro di essere le squadre da battere. I bersaglieri passano sul campo del Calvisano, i padovani vincono l'altro big match con il Reggio Emilia. In altri tempi la rivalità tra le due venete avrebbe acceso gli entusiasmi e dato visibilità al rugby. Ora non è più così, lo sappiamo.Il campionato è stato impoverito tecnicamente dalla nascita delle due franchigie entrate...