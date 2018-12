CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Antonio Liviero Ai tempi delle difese super blindate il maul viene sempre più utilizzato per guadagnare terreno e segnare. Lo schema è ormai classico: un calcio di punizione a metà campo o sulla linee dei 10 metri viene indirizzato in touche e dalla rimessa laterale nell'area dei 22 si struttura un raggruppamento con il pallone portato e dunque in grado teoricamente di arrivare alla meta. Si tratta di una preziosa alternativa alla complessità delle lunghe sequenze offensive intessute di passaggi e placcaggi, di ruck usuranti e tentativi...