Antonio Liviero

A meno di un mese dal debutto nel 6 Nazioni arrivano indicazioni contrastanti dal Pro14 per la Nazionale italiana. Le Zebre, uscite frustrate dal doppio derby di Natale, si rilanciano alla grande con una vittoria larga (5 mete a 2) sui Cheetahs. Le note dolenti arrivano invece da Monigo dove era attesa una prova di maturità del Benetton che (complice un turno favorevole) lo portasse alle spalle dei primi del girone mettendolo nella posizione ideale per affrontare la campagna di febbraio in terra gallese con due trasferte non impossibili a Newport (il 15) e a Cardiff (il 23).

Purtroppo c'è stata una doccia scozzese sulle ambizioni trevigiane, una presa d'atto amara del gap ancora esistente con i Warriors. E ciò al di là della sconfitta casalinga. Nonostante schierassero gli uomini migliori a disposizione mentre gli avversari avevano tenuto a riposo diversi giocatori per la sfida Champions di sabato con l'Exeter, i Leoni in 80 minuti non sono mai stati avanti nel punteggio e non hanno mai neppure dato l'impressione di poter prendere in mano con sicurezza una partita per lunghi tratti in equilibrio. Anche se quando è stata messa alla prova la sua difesa ha ceduto, il Glasgow è sempre sembrato in controllo della situazione, sereno, organizzato, freddo, certo della propria identità, veloce e capace di accelerare al momento opportuno. A preoccupare inoltre è stato l'ultimo quarto d'ora, il momento della prova di forza e di carattere. Del braccio di ferro finale. Il Benetton era appena rientato in partita con la splendida meta targata Tebaldi-Rizzi. Si giocava il 65' e il punteggio era di 19-26. Tutto ancora possibile. Ci si aspettava la rimonta, o almeno un tentativo. Invece il Glasgow è tornato immediatamente in attacco e il Benetton non é più stato capace di uscire (se non episodicamente) dalla propria metà campo producendo una serie di errori, regali e lisci difensivi incredibili, fino alle mete di Matawalu e Davidson negli ultimi 5' che hanno dato al punteggio una dimensione pesante e bugiarda.

Divario atletico e di freschezza? Di qualità dei cambi? Domande che anche il ct Franco Smith, non solo lo staff trevigiano, dovrà porsi. È anche vero che in altri momenti della stagione la squadra ha dato risposte ben più incisive. Sabato era invece poco reattiva, specie nella fase difensiva, dove ci sono stati anche problemi di organizzazione. La linea di opposizione si è sfrangiata con troppa facilità, la salita era più controllata del solito (forse per scelta tattica) ed è spesso mancato il timing. Ogni tanto qualcuno usciva dall'allineamento facendosi toreare ingenuamente. «Quando si alza il ritmo la difesa salta per un problema di organizzazione: il suo movimento dovrebbe portare a un placcaggio frontale sul destinatario del pallone» mi scrive Vittorio Pepe, tecnico veneziano coautore con Luciano Ravagnani del libro Ero lì, dal rugby mitologico al rugby logico (Fondamenta editrice). Il senso del ragionamento è un po' questo: se si lisciano i placcaggi è anche perché il piazzamento non è corretto e gli avversari hanno buon gioco a scartare.

Ancora ottime notizie invece dal maul. Anche la conquista ha funzionato bene nel complesso. Su queste basi si può lavorare anche in chiave 6 Nazioni. A condizione di sviluppare una manovra un po' più complessa e alternata. Contro i Warriors il gioco al piede offensivo non si è praticamente visto e quello alla mano non ha lasciato il segno. La seconda linea d'attacco, se c'era, era ferma. Insomma, i frutti dei raggruppamenti penetranti sono preziosi, specie nel rugby di oggi, specie per l'Italia di oggi. ma è chiaro che da soli non possono bastare.

