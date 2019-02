Antognoni prevede una partita complicata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRA RICORDI E SPERANZEUdinese-Fiorentina sarà una partita tra squadre con stati d'animo opposti. L'inizio di 2019 dei bianconeri è stato condizionato da sconfitte brucianti (Parma) e nette (Sampdoria). Il morale del gruppo non è alto, ma c'è voglia di reagire di fronte a un pubblico che per protesta resterà in silenzio e a un avversario che è entrato nel nuovo anno solare con il turbo, pareggiando contro la Samp all'ultimo respiro 3-3 grazie a German Pezzella (capitano erede di Davide Astori), vincendo 3-4 in maniera rocambolesca in casa...