Andreolla: «Cambi utili a migliorare la difesa»

LE INTERVISTELa vittoria in rimonta va festeggiata senza però dimenticare i primi problematici 60 minuti della partita di Chions. Per questo il tecnico Sandro Andreolla vuole mantenere i piedi per terra nonostante il primo successo in campionato: «Al di là della gioia per questi 3 punti premette il mister dei verdegranata - bisogna analizzare tutto il match. Devo essere sincero, non sono contento della prestazione, la mia squadra non poteva essere quella vista fino al 2-0». Un approccio completamente da dimenticare. «Di certo rincara la...