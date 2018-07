«Andre Silva e Kalinic non meritano un'altra chance»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pietro Paolo Virdis prepara la cena, all'enoteca Il gusto di Virdis, a Milano. Arrivato dall'Udinese, fu fondamentale nei primi trionfi del Milan di Arrigo Sacchi. «Sinceramente - risponde l'ex attaccante, 61 anni -, non mi sento di dare un giudizio sul licenziamento di Marco Fassone, l'ho visto giusto due volte a San Siro. Il nuovo gruppo ha cambiato, ci sta. Non so se salterà anche l'allenatore, Gattuso dovrebbe restare: nella seconda parte di campionato è sostenuto dai risultati, sarebbe stato quarto, per i punti e questo dovrebbe valere...