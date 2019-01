Ancora Shiffrin, lo scettro ora è suo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il supergigante di ieri, che ha chiuso le tre giornate di Coppa del mondo di sci alpino femminile di Cortina, ha dispensato emozioni di ogni genere. La centesima gara di Coppa sulla pista Olympia delle Tofane, che fra due anni ospiterà i Mondiali, ha visto la mesta uscita di scena della campionessa americana Lindsey Vonn, in una sorta di passaggio del testimone alla connazionale Mikaela Shiffrin, vittoria numero 54 in carriera, a soli 23 anni. Secondo posto per la forte Tina Weirather del Liechtenstein, terza l'austriaca Tamara Tippler....