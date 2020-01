Ancora Immobile, la Lazio incassa la decima

ROMA Mai nessuno come Inzaghi nella storia della Lazio. Simone scrive un'altra pagina di storia proprio nella settimana in cui si festeggiano i 120 del club. Decima vittoria consecutiva. Nessun allenatore era mai arrivato a tanto. Superato il maestro Eriksson che lo stabilì nella stagione 1998-99. Proprio l'anno di quella maglia che la Lazio ieri sera è tornata ad indossare per celebrare l'anniversario della fondazione.

Napoli ko per 1-0. Schiantati anche altri due tabù: non aveva mai battuto gli azzurri e Gattuso in campionato. La firma la mette sempre lui: Ciro Immobile. Una Lazio che non conosce ostacoli ma che soprattutto ha definitivamente fatto quel salto di qualità che da tempo le si chiedeva. E ora lo scudetto non è più un sogno proibito ma una pazza idea in cui continuare a credere. Quarantadue punti nel girone d'andata rappresentato un altro dato record. E c'è anche la gara con il Verona da recuperare. Il Napoli si deve arrendere ancora una volta per colpe proprie nonostante una delle migliori gare disputate in questa prima parte di campionato. Una vittoria e tre sconfitte per Gattuso che si assume i demeriti della sconfitta e del pasticcio che ha portato al gol.

CIRO MATADOR

È proprio quel figlio di Napoli, mai così tanto amato e ormai adottato dalla Roma biancoceleste a fare il regalo più grande ai suoi tifosi e lo sgarbo più brutto agli azzurri. Un gol da mariuolo. La rete è un mix di furbizia, grinta, cattiveria e quel crederci sempre che ormai fa parte del dna della squadra. Pressing su Ospina che pasticcia con i piedi, Ciro è lesto a rubare palla e a disegnare un arcobaleno che Di Lorenzo non riesce a spazzare. La notte della Lazio si colora di sogni di gloria.

LA SOSTA

Ventesimo centro, cifra tonda e testa sempre più solitaria della classifica marcatori. Un mese di stop dopo il rigore fallito con la Juve, il tempo di ricaricare le pile durante la sosta natalizia e Immobile è tornato matador. Dalla ripresa del campionato tre gol in due gare. Sempre decisivo. Altri sei punti nel suo bottino personale. «Tanti dicono che è fortuna se le vinciamo alla fine, ma invece non molliamo mai. Siamo migliorati tanto su quello, ci crediamo sempre. È scattato qualcosa nella nostra mente che non ci fa mollare» rivela Immobile che sugli obiettivi non ha dubbi: «Scudetto? Gli obiettivi sono quelli di inizio anno, non montiamoci la testa».

PAZZA IDEA

Sì, ma sognare di può. Anzi, si deve. Un tuffo nel passato. E non solo per le immagini dei miti che furono che scorrono sul tabellone, c'è anche quella maglia che rievoca un passato di gloria. Immobile è scaltro come Salas, Luis Alberto ricorda Mancini e Milinkovic è grosso come Vieri. Per un attimo si torna indietro di vent'anni. In quella Lazio c'era anche Inzaghi. L'allievo che ha superato il maestro. Pensare che il 7 gennaio del 2001 Eriksson venne esonerato dopo un 2-1 contro il Napoli all'Olimpico in cui ci fu il famoso autogol di Pancaro. La stincata di Di Lorenzo l'ha ricordata molto anche se era nella porta opposta.

ACCIAIO

Inzaghi ha forgiato una squadra d'acciaio che ci crede sempre e ora vince anche quando non gioca bene. Tredicesimo gol arrivato nell'ultimo quarto d'ora di gioco. E poi c'è lo stellone biancoceleste ad aiutare la Lazio. Il Napoli gioca bene, prende anche un palo e Strakosha è prodigioso in almeno tre occasioni. Sale in cielo, tocca i 2 metri e 70 per deviare in angolo la punizione di Insigne. La Lazio vola sempre più in alto. Lo scudetto adesso è una parola che non fa più paura.

Emiliano Bernardini

