Ancora ferma la serie B tengono banco la C2 e la D con Ponte e Longarone

CALCIO A 5Secondo fine settimana consecutivo senza la serie B per il calcio a 5 bellunese. Ancora a riposo quindi Giesse Canottieri Belluno e Kanguro Sedico torneranno in campo sabato prossimo nella terza giornata del girone di ritorno per affrontare rispettivamente alla Spes Arena l'Atesina e in terra veneziana la Fenice VeneziaMestre. Spazio dunque ancora solo a C2 e D, entramne in campo oggi alle 21.30.SERIE C2L'Aics Ponte vuole proseguire la striscia di risultati positivi cercando preziosi punti playoff sul campo dell'Atletico Bassano, che...