TORINO Sulla ripresa degli allenamenti non vi è nessuna certezza e per gli stranieri della Juve è ancora tempo di partenze. L'ultimo a far sapere di avere lasciato Torino è Adrien Rabiot, il centrocampista ex Psg che non era ancora riuscito a convincere del tutto dal giorno dal suo arrivo, anche se negli ultimi tempi aveva fatto progressi.

Rabiot, che ha compiuto 25 anni venerdì scorso, ha mostrato sui social dove si trovava, sulle colline della Costa Azzurra, in pieno relax ai bordi di una piscina e intento a centrare la porta con il pallone in un piccolo campetto in erba. Immancabile l'invito a tutto il popolo dei suoi followers su Instagram a «stare a casa», condito da un messaggio di fiducia: «Giorni migliori stanno arrivando».

Stando alle segnalazioni, con la partenza di Rabiot è salito a 9 il numero dei giocatori della Juve che sono tornati a casa nei rispettivi paesi. Il primo è stato Cristiano Ronaldo, già all'indomani della vittoriosa partita con l'Inter, approdato nel suo rifugio di Madeira, poi hanno fatto le valigie Higuain, Pjanic, Khedira, Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa, infine Szczesny, rientrato pochi giorni fa in Polonia. In Italia restano Matuidi e Dybala, ancora in quarantena dopo essere risultati positivi al test del Covid-19.

