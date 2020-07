Anche quest'anno sono già dieci le panchine saltate in serie A, che potrebbero diventare undici se verrà licenziato per la seconda volta un allenatore. Per un totale di metà squadre su venti: Di Francesco (Samp), Giampaolo (Milan), Andreazzoli (Genoa), Tudor (Udinese), Corini (Brescia), Grosso (Brescia), Ancelotti (Napoli), Thiago Motta (Genoa), Montella (Fiorentina), Mazzarri (Torino). Nessuno in Europa caccia gli allenatori come noi, il nostro è già un record. La Ligue francese è a cinque licenziamenti, la Liga spagnola è a sette, la Bundesliga tedesca a otto, la ricchissima Premier a nove, a conferma che la questione del giro d'affari ci azzecca fino ad un certo punto. Il campionato inglese fattura il doppio della nostra serie A, che però brucia più allenatori. Il problema è che siamo tornati indietro di anni, non c'è pazienza, non c'è programmazione; in estate i presidenti e i direttori sportivi assicurano la piena fiducia, poi alla prima difficoltà ti voltano le spalle.

Questo è il pensiero di Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione allenatori che aggiunge: «Resto convinto che i nostri tecnici siano i migliori al mondo, non perché lo dico io, ma perché lo ammettono anche gli stranieri che arrivano da fuori. Quindi è chiaro che il problema non è il livello degli allenatori, ma quello dei dirigenti». Una critica severa, parole dure, ma del tutto simili a quelle di Max Allegri in un'intervista rilasciata tempo fa a Mario Sconcerti per il Corriere con la conclusione: cosa manca in Italia? I dirigenti. Chiaro, c'è caso e caso. Di fronte a situazioni complicate, l'esonero è inevitabile, perché cambiare tutta la squadra non si può. In questa situazione l'esonero è inevitabile, come è successo ultimamente al Milan, partito con le intenzioni migliori e costretto a cambiare guida tecnica. Così a Boban e Maldini non è restato che fare dietro front e cambiare allenatore. I risultati di oggi, uniti al correttivo Ibrahimovic, hanno portato il Milan a riaprire la stagione. Simile anche il caso Mazzarri-Torino: la squadra non rispondeva più. Anche l'arrivo di Gattuso a Napoli, al posto del maestro Ancelotti, sta portando qualche effetto benefico. Sull'argomento è interessante l'opinione di Fabio Capello, che dichiara: «Vedo in giro molti tecnici giovani che mettono la teoria davanti alla pratica, che vogliono fare un calcio non adeguato a quelle che sono le reali risorse. Vogliono forse impressionare, stupire, ma così facendo danneggiano la squadra e se stessi, perché un bravo allenatore è quello che fa rendere al meglio il materiale che ha a sua disposizione».

Anche Ottavio Bianchi, un tecnico che appartiene alla storia del calcio, ha voluto esprimere un parere su un argomento che sta interessando il calcio ai massimi livelli. «L'esonero serve spesso come capro espiatorio quando le cose vanno male, serve alle società per scaricare le loro colpe su qualcun altro». Ed aggiunge un elemento di attualità: «Girano sempre più soldi, i club sono imprese, nessuno può permettersi di perder». La conclusione non può essere che questa: cambiare allenatore è un tentativo, non sempre la soluzione. Purtroppo i numeri parlano chiaro; siamo ancora una volta costretti a giudicare un campionato del precariato in panchina.

