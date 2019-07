Anche le squadre di bronzo l'Italia si aggrappa al fioretto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCHERMAArriveranno, per carità. Ci sono ancora due giorni per vedere l'Italia in pedana per la finale. E almeno il fioretto (non solo femminile) dovrebbe battersi per l'oro mondiale. Per ora, però si resta lì, appesi al bronzo: ad oggi ne sono arrivati 6, con quelli di ieri presi dalla spada femminile e dalla sciabola maschile. «Ma non preoccupatevi», sostiene con voce roca Aldo Montano. «Per Tokyo saremo ancora i numeri uno». D'altronde, nella storia siamo secondi come medaglie (307) solo all'Urss (Russia compresa) e allora non si...