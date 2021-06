Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INTERVISTAÈ lo «Zio» di tutti gli italiani. Campione del mondo a 18 anni, bandiera dell'Inter. In campo contro l'Austria, nel 1990 e nel 1998, quando sostituì Nesta. Oggi, a 57, Beppe Bergomi è entusiasta di questa Nazionale. «L'Italia che mi ha più impressionato nella storia. Gioca e diverte come una grande squadra di club. Osa, fa la partita, vince e convince. Sono felice di poterla commentare per Sky. Mi sento quasi in campo con gli...