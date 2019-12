Ancelotti: «Vorrei l'Everton in vetta alla Premier»

«Vorrei portare l'Everton nelle posizioni di vetta della Premier il prima possibile». Si è presentato così Carlo Ancelotti (nella foto) nel suo primo giorno da manager dell'Everton, la squadra che per diventare grande, grazie anche agli ingenti mezzi finanziari del patron Farhad Moshiri, ha scelto l'allenatore da poco divisosi dal Napoli.

Che, sul, sito del club, viene definito «uno dei tecnici più vincenti della storia» ma nell'immediato si accontenterebbe di «battere di nuovo il Liverpool», come in questa stagione gli è già riuscito alla guida del Napoli. «Sarebbero contenti i nostri tifosi - ha aggiunto -: con il Napoli ho battuto il Liverpool quest'anno, sono un grande avversario e anche per questo motivo le nostre motivazioni saranno ancora più forti».

A convincerlo a tornare in Premier e a scegliere i Toffees è stata «l'ambizione di questo club, la sua storia e l'atmosfera che creano i tifosi. E poi perché qui c'è voglia di migliorare e di conquistare trofei: vogliamo essere un team molto competitivo. Sono all'Everton, un club fantastico: è tanto tempo che non vince qualcosa, noi ci proveremo anche se non è una cosa che si può fare dal giorno alla notte».

