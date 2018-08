ANCELOTTI SUBITO SOTTO ESAME

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BIG MATCHLazio-Napoli sarà il big match dell'avvio del nuovo campionato. Per entrambe la voglia di cominciare con un successo per affrontare un percorso che porti alla qualificazione in Champions League. Naturalmente le ambizioni maggiori riguardano il Napoli, che ha chiuso al secondo posto come vera antagonista della Juve, ma che comincerà con una trasferta davvero ostica. Salutato il mentore Sarri, è arrivato un usato sicuro come Carlo Ancelotti che, dopo aver collezionato vittorie in tutta Europa, ha colto l'occasione di tornare in...