Ancelotti ritrova Milik ma pensa a Llorente

QUI NAPOLINAPOLI Dopo la batosta di Torino, il Napoli riprende il cammino con una convinzione nuova dei propri mezzi e con un entusiasmo dell'ambiente che la sconfitta con i bianconeri non ha scalfito. Ancelotti è sereno e conosce bene limiti e potenzialità della sua squadra. Gli infortunati Milik e Insigne sono guariti e questo conforta l'allenatore alla vigilia di una serie di impegni ravvicinati di cinque partite.Martedì sera al San Paolo tornerà in campo contro gli azzurri il Liverpool campione d'Europa per il primo appuntamento di...