«Avevo paura che il sogno del campionato fosse sfumato con il lockdown dovuto al coronavirus», ha confessato Jurgen Klopp (foto). Il suo Liverpool è tornato in campo ieri a 102 giorni di distanza dalla partita-focolaio di Covid-19 (stimati 41 morti causati dal contagio di quella sera) con l'Atletico Madrid persa l'11 marzo 2-3 in casa, con conseguente eliminazione dalla Champions. Fallito il primo match-point da Klopp, che si giocava su due tavoli. Il primo ieri al Goodison Park teatro del derby del Merseyside contro l'Everton di Ancelotti. Toffees che di titoli ne vantano solo 9 (l'ultimo nell'87) ma che sventolano orgogliosi il primato dei campionati di prima divisione disputati: 117, ben 12 in più dei Reds. Vincendo, il Liverpool poteva accomodarsi stasera davanti alla tv e tifare per il Burnley, impegnato all'Etiahd Stadium contro il Manchester City. La squadra di Guardiola è detentrice del titolo, vinto dopo lo splendido duello dell'anno scorso contro il Liverpool (91 punti a 90). Tutto rimandato perché i Reds salgono a 83 punti, 23 in più del City secondo fermo a 60 e con 24 punti ancora in palio (27 per Aguero e compagni).

Nelle altre partite della 30ª giornata giocate ieri, il Newcastle ha travolto 3-0 lo Sheffield United ma la partita si è sbloccata dopo che gli ospiti sono rimasti in dieci al 5' st per l'espulsione di Egan per somma di ammonizioni. In gol al 10' st Saint-Maximin, al 24' st Ritchie e al 33' st Joelinton. Il Chelsea di Lampoard invece è andato a vincere 2-1 a Birmingham contro l'Aston Villa che era passato in vantaggio al 43' con Hause. Nella ripresa, pari di Pulisic al 15' e gol partita due minuti più tardi di Giroud. In classifica Blues sempre più quarti a + 5 dallo United, Villans inguaiati al penultimo posto.

