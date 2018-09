Ancelotti: «Poco esperti ma siamo competitivi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MATCH DI BELGRADOIl Napoli deve vincere a Belgrado, per avere reali chances di passaggio agli ottavi, in uno dei gironi più complicati della Champions. Alle 21 (Skysport1) c'è anche Liverpool-Psg (Sky 253), ovvero la sfida tra i finalisti e i ricchi mai anche soltanto in semifinale, nella gestione dello sceicco Al-Khelaifi. La Stella Rossa era stata allenata anche da Zeman e Zenga (scudetto più coppa), rappresenta il calcio serbo, di talento ma discontinuo, capace di vincere la coppa dei Campioni del '91, a Bari, ai rigori, con anche...