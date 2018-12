Ancelotti lancia Meret e avverte: «Attenti alle distrazioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PARTITE DI OGGIDue anni e mezzo fa, la sfida tra Napoli e Frosinone passò alla storia per la tripletta che consentì a Gonzalo Higuain di salire a quota 36 reti, fissando un record storico per la Serie A. Oggi il match tra campani e ciociari (ore 15) potrebbe essere ricordato per l'esordio di Alex Meret tra i pali della squadra di Carlo Ancelotti, a quasi cinque mesi dall'infortunio al braccio sinistro rimediato in uno dei primi allenamenti del precampionato. Oltre mezzo secolo dopo Dino Zoff, un altro portiere udinese è pronto a...