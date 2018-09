Ancelotti difende il turnover, esame per la Viola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDA DEL SAN PAOLONAPOLI Uno stadio semivuoto, 14 giocatori a disposizione solo da tre giorni, la concentrazione da tenere per tutti i 90' a differenza delle prime tre gare. È piena di insidie la gara che il Napoli affronta oggi contro la Fiorentina alla ripresa dopo il ko di Genova e, soprattutto, all'inizio del primo tour de force dell'era Ancelotti: gli azzurri sono attesi da sette partite in 22 giorni, contro Fiorentina, Stella Rossa, Torino, Parma, Juventus, Liverpool e Sassuolo. Bisognerà dosare le energie e Ancelotti non si fa...