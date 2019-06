CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Analizzando il nostro calcio con l'appoggio dei dati del Cies (International Centre for Sport Studies) potremmo arrivare ad una affermazione: cervelli fini sì, piedi buoni no. Esportiamo scienziati, filosofi, economisti, architetti, avvocati, cuochi, ma pochissimi calciatori. O meglio, pochi calciatori italiani, quanto agli stranieri, come diventano importanti, da Cavani a Salah, da Alisson a Pogba, ce li portano via (quasi) subito. Per giocatori espatriati siamo al 26° posto. L'altro dato, molto più preoccupante del primo, si è visto col...