PONTEDERA Come fare per mantenere giovane un prodotto nato nel dopoguerra? In casa Piaggio non hanno dubbi: l'innovazione tecnologica, l'apertura all'elettrico e uno stile magistralmente aggiornato non bastano a rendere eterna la Vespa, scooter progettato nel 1945 da Corradino D'Ascanio, il celeberrimo inventore dell'elicottero poi dedicatosi al leggendario motociclo commissionatogli da Enrico Piaggio. Roberto Colaninno, attuale numero 1 del Gruppo di Pontedera, ha capito da tempo che serve qualcosa in più, qualcosa che avvicini la Vespa alle nuove generazioni. Nasce così la collaborazione con Justin Bieber, la pop star più celebrata al mondo.

L'accordo, appena firmato, sarà operativo da febbraio del 2022, quando verrà scoperto, su scala planetaria, il progetto che celebra spirito libero, passione per il design e per la musica. Certo, ci sarà sempre qualche diversamente giovane legato all'indelebile ricordo di Vacanze romane, il film che vide la Vespa protagonista con Gregory Peck e Audrey Hepburn. E non mancherà, probabilmente, chi resterà legato agli exploit di Renato Guttuso, che ritrasse lo scooter nel celebre dipinto Gita in Vespa del 1957, o di Salvador Dalì, che nel 62 volle decorare di sua mano l'esemplare oggi custodito nel museo Piaggio di Pontedera.

Questi eventi, e non solo questi, hanno segnato la storia del marchio e del modello, così come la fortunata campagna pubblicitaria imperniata sul Chi Vespa mangia le mele, che fece epoca negli anni 60 ammiccando all'amore libero. Ma oggi? Oggi è tutto diverso. Tempi, gusti e tendenze sono altri. E inevitabile appare dunque l'accordo con Justin Bieber, che segna l'incontro tra la più grande pop star al mondo (è l'artista più ascoltato nella storia della piattaforma Spotify, con un picco di 90 milioni di ascoltatori mensili) e il modello più longevo e famoso delle due ruote.

L'incontro tra la pop star e l'iconico marchio italiano, del resto, non è frutto del caso: stile e design sono una costante fonte di ispirazione per Bieber, così come la Vespa è da sempre vicina al mondo dei giovani e della musica. Vale la pena sottolineare, in proposito, come lo scooter a noi caro abbia sempre accompagnato le rivoluzioni culturali e musicali degli ultimi decenni, fino a diventare anche protagonista di film cult come Quadrophenia, opera rock con un'indimenticabile colonna sonora dei The Who e la partecipazione di David Bowie e Patsy Kansit.

