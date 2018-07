CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMICHEVOLI Sabato di amichevoli di lusso per la Icc (International Champions Cup): Juve e Inter giocano in due continenti diversi per finire i 90' con lo stesso risultato: 1-1. Poi ai rigori il Benfica va ko mentre il Chelsea supera i nerazzurri.QUI BIANCONERI La Signora fa un patto col Diavolo: l'attenzione di tifosi è più concentrata sul ritorno di Bonucci con Marotta che tratta col Milan le contropartite. Il Milan spinge per Caldara prima ancora dell'esordio ufficiale: interpellato da Paratici, l'agente del giocatore ha dato l'ok al...