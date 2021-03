VELA

Cala il sipario sulla 36° America's Cup. Un'edizione che ha affascinato, stupito, rapito e ha avuto il merito di sedurre anche molti non malati di vela, che si sono trovati a sintonizzare le sveglie sulle 4 del mattino, abitudine per la quale si segnalano casi di jet leg da Luna Rossa, e stanno già prenotando charter e scuole di vela. L'immagine di una Auckland Covid free, con la gente felice, che si abbraccia e bacia inoltre, non solo ha dato speranza, ma costituisce di fatto una vittoria doppia per queste isole di 5 milioni di abitanti matti per la vela, immerse nell'Oceano Pacifico, La prima è sul Covid, e ha come premio il lusso della normalità. L'altra è sui rappresentanti di tre grandi nazioni, Stati Uniti, Inghilterra e Italia, e i loro antichi Yacht Club. In una sfida perché di questo si tratta, non di una normale competizione sportiva fatta di tecnologia, innovazione e denaro, i kiwis hanno prevalso di nuovo, la quarta volta in 21 anni. Onore al loro Team, un riconoscimento espresso sportivamente, dagli uomini della Luna, a cominciare dallo skipper e team director Max Sirena e dai timonieri Checco Bruni e Jimmy Spithill. Luna Rossa non è riuscita a vincere. Peccato perché mai una sfida italiana è andata così vicina al risultato. Ma Luna Rossa esce da questa Coppa America, con orgoglio e a testa alta, Forse le resta il rammarico di non aver colto del tutto alcune occasioni nella prima parte della finale, quando i kiwis erano arrugginiti. Ne ha parlato anche Jimmy Spithill. Va detto però che nelle ultime prove, e specie in quella del 7 a 3, Team New Zealand con Te Rehutai, oggetto volante marino inventato e sviluppato dai suoi progettisti e pensato per le condizioni di marzo a Auckland, è risultato oggettivamente più forte. Da considerare anche che Luna Rossa ha dovuto tararsi su un range di condizioni meteo più ampio, visto che per arrivare al match ha dovuto regatare tra gennaio e marzo nella Prada Cup. Ma questa è l'America's Cup; non per niente è considerata una mission raramente possible. Comunque sia quella della Luna e del Circolo Vela Sicilia del Presidente Agostino Randazzo è stata veramente una lunga marcia di successo: prima ha battuto per 4 a 0 American Magic del New York Yacht Club, poi, nelle finali della Prada Cup, per 7 a 1 gli inglesi del Royal Yacht Squadron, e infine ha vinto 3 regate nel Match, miglior barca italiana di sempre, andando vicina ad aggiudicarsene altre due. E adesso? Quale futuro attende gli uomini del Magic Team creato da Max Sirena? E la bella Luna Rossa volante? La si vedrà ancora volteggiare sui suoi foil?

COSA SUCCEDE ADESSO

Intanto la prima notizia è che Patrizio Bertelli, origine e cuore di questa avventura che vive da più di 21 anni ha già detto che lancerà un'altra sfida. «Io, se sarà possibile, lo seguirò perché Prada e Luna Rossa meritano fiducia e supporto» gli ha fatto eco Marco Tronchetti Provera. Il punto è quando, dove e con che barche sarà la 37ª America's Cup. Il pallino per questo è solidamente in mano al Royal Yacht Squadron, a Team New Zealand e a Grant Dalton i quali, prima che iniziasse il match pare avessero mandato in giro una richiesta di offerte, un bid, a varie location nel mondo, anche del Golfo, per andare a disputare nelle loro acque la Coppa. Reale? Strumentale? Il punto è che per tenere insieme il team e non consentire che venga ingaggiato da altri come avvenne dopo il 2000, ci vogliono fondi. Fatto sta che ieri il governo neozelandese ha deciso di concedere finanziamenti, ricorrendo a stanziamenti già esistenti, perché il Team resti insieme fino a quando non si organizzi per una Coppa. A condizione però che il match si disputi a Auckland (2023?). Intanto si parla di una sfida già ricevuta dal Royal Yacht Squadron, cioè Sir Ben Aislie e Mr Ineos, il tycoon Sir Jim Ratcliffe, che ipotizzerebbe nel 2022 - cosa che sarebbe legittima - una sfida solo a due, nell'Isola di Wight dove tutto è iniziato 170 anni fa. Con gli stessi AC75, si pensa, ma tagliando fuori gli altri challenger. Intanto Mr Alinghi Ernesto Bertarelli, sedotto pure lui dagli AC75, fa sapere: «Attendiamo con impazienza di conoscere i programmi per il futuro dell'America's Cup e speriamo davvero che sia un evento in crescita che riunisca team da tutto il mondo». Intanto la Base di Luna Rossa a Cagliari è lì intatta, pronta a riaccogliere le due Luna Rossa.

Francesca Lodigiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA