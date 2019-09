America's Cup, countdown per il debutto di Luna Rossa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VELALa 36° America's Cup entra nel vivo visibile. Sono più di due anni che progettisti, scienziati, tecnici, visionari, avvocati, esperti, lavorano e incrociano idee e fioretti. Ma per il normo velista, l'appassionato che partecipa ai campionati invernali, magari a qualche Giraglia, o corre in deriva in regate sulle boe, finché non si materializza il mezzo navigante, tutto è sicuramente intrigante, ma alla fine resta remoto e inafferrabile. Specie in questa edizione ad alto tasso tecnologico in cui si corre con barche inventate a...