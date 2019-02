AMBIZIOSO SIVIGLIA Si fa presto a dire ibrido. Non tutti sono uguali e la nuova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIZIOSOSIVIGLIA Si fa presto a dire ibrido. Non tutti sono uguali e la nuova Honda Cr-V hybrid si distingue grazie al sistema i-Mmd, acronimo di intelligent Multi Mode Drive. Perché gli ingegneri hanno scelto di sacrificare la trasmissione e perché hanno optato per una trazione elettrica spinta malgrado la batteria abbia una capacità ridottissima, appena 1 kWh. Ma l'accumulatore viene costantemente rigenerato dal motore termico, un 2.0 litri benzina a ciclo Atkinson da 145 cavalli e 175 Nm di coppia adottato in nome dell'efficienza. La...