AMBIZIOSIVERONA Il Volkswagen Group Italia è in salute e guarda al futuro. La società che distribuisce in Italia i marchi Volkswagen, Audi, Skoda, Seat e Volkswagen veicoli commerciali nel 2018 ha venduto 282mila veicoli pari ad una quota del 14,2% (2017: 12,8%), realizzando ricavi per 5,752 miliardi di euro (+3,8%) che ne fanno la 23ma azienda in Italia per fatturato con un utile netto di 53 milioni, in crescita del 14,7%. Cifre che neppure contemplano gli altri 7 marchi del gruppo tra cui Ducati e Lamborghini, che rappresentano realtà...