AMBIZIOSIROMA Toyota vuole fare sul serio anche per i veicoli commerciali e lancia il nuovo Proace City, un'articolata strategia commerciale per l'Europa e il marchio Toyota Professional con l'obiettivo di vendere 100mila unità nel Vecchio Continente entro il 2020. Per presentare tutto questo Toyota ha scelto proprio Roma e l'Italia snocciolando numeri e programmi che fanno perno, prima di tutto, sul terzo modello della gamma dopo il pick-up Hilux e il Proace che, così come il nuovo Proace City, è frutto dell'accordo con PSA. Dal 2015 al...