AMBIZIOSEMONACO Due marchi per un grande obiettivo: sfondare in Europa. La cinese Great Wall Motors ha presentato in grande stile i brand Ora, puramente elettrico, e Wey, per il momento con un'offerta plug-in, all'Iaa di Monaco di Baviera. Ha esibito la berlina compatta Cat (2,65 metri di passo) e l'imponente Suv Coffee 01 da 485 centimetri di lunghezza, per il momento ancora i nomi in codice dei modelli il cui debutto nel Vecchio Continente...