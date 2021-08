Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIZIOSEBILBAO Parafrasando Mina, stessa piattaforma, stesso successo. Anche se per la presentazione delle aggiornate Ibiza e Arona, Seat non ha scelto né la medesima spiaggia, né il medesimo mare. La casa catalana ha optato per i lidi dei Paesi Baschi e per l'Atlantico. L'architettura condivisa dai due modelli che rappresentano la massima espressione dell'offensiva compatta già sinonimo di alto gradimento. La Ibiza e la Arona valgono...