AMBIZIOSA VIENNA Il gioiello dell'Elba è un'ammiraglia che in quanto a spazio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIZIOSAVIENNA Il gioiello dell'Elba è un'ammiraglia che in quanto a spazio e funzionalità sembra proprio non avere rivali. E che continua ad offrire un eccellente rapporto tra prezzo, qualità e dotazioni. L'aumento del listino, che si spiega anche con la decisione della filiale italiana di importare solo gli allestimenti più nobili, è giustificato da generose dotazioni di serie. In particolare per quanto riguarda la sicurezza, che per la casa delle Freccia Alata non deve essere un optional. In autunno comincia la commercializzazione...