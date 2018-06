CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIZIOSASALISBURGO Quando a Wolfsburg lo stato maggiore di Volkswagen si è riunito per deliberare il progetto della Touareg di terza generazione (la prima risale al 2002, la seconda al 2010 e il totale delle vendite assomma a circa un milione di unità) gli ingegneri hanno dovuto prendersi in carico un impegno non proprio facile: bisognava impegnarsi a realizzare un Suv in grado di rappresentare il ruolo di ammiraglia della gamma Volkswagen, assicurando non solo spazio, comfort, lusso e dotazioni adeguate, ma anche agilità nell'uso...