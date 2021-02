AMBIZIOSA

ROMA Un nuovo marchio, la stessa determinazione e uno sguardo più ampio sul business della mobilità per Kia, la casa coreana del gruppo Hyundai che nel nome perde il motors e affida ad una rinnovata identità visiva le proprie ambizioni, supportate da un investimento pari a 25 miliardi di dollari da qui fino al 2025 con l'obiettivo di raggiungere un margine operativo del 6%.

Le leve per riuscirci sono i servizi, le tecnologie, l'elettrificazione e l'aumento delle vendite che quest'anno hanno raggiunto i 2,6 milioni di unità in tutto il mondo, con un calo solo del 5,9% e aumentando la propria quota in Europa (dal 3 al 3,4%), in Italia (dal 2,5 al 2,6%) e addirittura migliorando la propria performance commerciale del 3% negli USA.

L'IDROGENO

Per il 2021 si punta a 2,9 milioni di unità sull'onda dei nuovi modelli come la nuova Sorento, proposta anche in versione ibrida e ibrida plug-in. Una novità per il suv giunto alla quarta generazione, non per una casa che già propone dal mild-hybrid a 48 volt fino all'elettrico e fa parte di un gruppo, come quello Hyundai, che è all'avanguardia per l'idrogeno e vi crede a tal punto da averci investito 6,7 miliardi di dollari da qui fino al 2030 per portare da 3.000 e 700mila pezzi la produzione di stack di celle a combustibile.

Alla fine dell'estate arriverà il primo crossover elettrico basato sulla nuova piattaforma E-GMP, nata espressamente per veicoli a batteria e che darà vita ad altri 6 modelli entro il 2027. Tra questi, ci saranno almeno un suv, una berlina, una compatta e persino una sportiva, sviluppata insieme a Rimac, costruttore croato specializzato in auto ad alte prestazioni nel cui capitale è presente anche Porsche. Il nuovo crossover sarà la prima Kia a sfoggiare il nuovo logo e un nuovo linguaggio stilistico, ispirato al concept Imagine presentato al Salone di Ginevra del 2019. Avrà un'autonomia di oltre 500 km e farà il pieno in meno di 20 minuti grazie all'architettura elettrica a 800 Volt che permette la ricarica fino a 350 kW. Non a caso, lo scorso novembre il gruppo Hyundai è entrato in Ionity, il consorzio del quale fanno parte BMW, Daimer, Ford e Volkswagen e che punta ad installare 400 stazioni di ricarica ultrafast.

I MOBILITY HUB

Tuttavia le elettriche basate su piattaforme convenzionali, come la Niro e la Soul, continueranno a vivere tanto che nel 2025 saranno 11 le Kia ad emissioni zero e a loro sarà affidato il compito di conquistare il 6,6% del mercato mondiale dell'elettrico. Nei contesti più propensi alla spina, la casa coreana conta di targare un'auto su 5 elettrica mentre nel 2026 l'obiettivo a livello globale è vendere 500mila elettriche e altrettante auto elettrificate in vario grado, escludendo da questo computo la Cina. Ma mobilità vuol dire non solo nuovi veicoli ad elevata elettrificazione.

Kia immagina snodi dedicati alla mobilità (mobility hub) ai margini dei grandi centri urbani dove merci e persone arrivano con la propria auto e proseguono a bordo di robotaxi, auto in car sharing o piccoli mezzi commerciali. Per i primi, Kia ha allo studio un sistema a guida autonoma di livello 4 e 5 che sarà presentata nel 2022 e commercializzato due anni dopo.

LA CIRCOLARITÀ

Per gli altri due la parola d'ordine è PBV (Purpose Built Vehicle), un concetto che supera il concetto di modello standard come lo conosciamo. Kia ci sta lavorando con la start-up britannica Arrival per arrivare a micro-fabbriche dove allestire, in poco tempo e su piattaforme skateboard standard, flotte di veicoli per grandi clienti cuciti su misura per le loro esigenze. Questo settore, che oggi copre il 5% del mercato globale, crescerà fino al 25% entro il 2030 sotto la spinta delle nuove forme di mobilità e dei sistemi logistici creati dall'e-commerce

Kia punta anche alla circolarità nella produzione, grazie all'utilizzo di energia rinnovabile e materiali riciclabili, e ai nuovi business creati dalle batterie recuperandole per l'utilizzo stazionario alla fine del loro peregrinare su 4 ruote.

N. Des.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA