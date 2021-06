Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIZIOSAOLBIA Il Toyota GR Yaris Rally Cup è il primo campionato monomarca organizzato da Toyota e la presentazione è avvenuta in occasione del Rally di Italia Sardegna che ha visto le Yaris chiudere con una doppietta la quinta tappa del WRC rafforzando la leadership sia nella classifica dei Costruttori sia quella di Sebastien Ogier in quella per Piloti.Un battesimo ideale per un'idea nata in Italia e sviluppata intorno ad un prodotto che...