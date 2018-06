AMBIZIOSA FRANCOFORTE Hyundai rinfresca la i20. La dipinge con nuovi colori,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIZIOSAFRANCOFORTE Hyundai rinfresca la i20. La dipinge con nuovi colori, la aggiorna nel design e, soprattutto, la arricchisce di contenuti tecnologici. A quattro anni dal debutto della seconda generazione, la casa coreana presenta il facelift di metà mandato. Che include anche una correzione del listino CON il sistema Idle Stop and Go che diventa di serie sull'intera gamma. Ufficialmente il prezzo partirà da oltre 14.000 euro, ma per effetto delle promozioni il prezzo reale scenderà sicuramente (quello d'ingresso attuale è compreso fra...