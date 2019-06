AMBIZIOSA EVORA Cinque come le sue generazioni, cinque come l'ideale passaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIZIOSAEVORA Cinque come le sue generazioni, cinque come l'ideale passaggio tra l'attuale e la nuova Renault Clio che arriva alla quinta generazione raccogliendo il testimone da un modello ancora in corsa e che, dal 2013 in poi, ha sempre aumentato le proprie vendite diventando la seconda auto più venduta in Europa e la straniera più targata in Italia. Dal 1990 in poi ne sono stati prodotte oltre 15 milioni e più di una su 10 è arrivata nel nostro Paese. I numeri dicono quindi che la Clio piace e continua a piacere. Per questo il mandato...