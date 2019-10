CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIZIOSA COVERCIANO «Il 2020 sarà un anno molto intenso ed elettrizzante per la Fiat. Abbiamo in serbo un paio di sorprese per i prossimi mesi e a ottobre celebreremo degnamente i 70 anni del marchio Abarth». Lo ha detto Luca Napolitano, responsabile per l'area EMEA (Europa, Africa, Medio Oriente) in occasione del lancio sul mercato della 500X Sport, versione palestrata del crossover prodotto a Melfi, nella medesima fabbrica della Jeep Renegade, con cui condivide pianale e buona parte della meccanica. La novità più importante del nuovo...