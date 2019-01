AMBIZIOSA BARCELLONA La Seat Tarraco è il terzo Suv del costruttore spagnolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIZIOSABARCELLONA La Seat Tarraco è il terzo Suv del costruttore spagnolo dopo Ateca e Arona ed è, di fatto, la nuova ammiraglia del marchio spagnolo che si avvia a superare per la prima volta il mezzo milione di auto e, per battezzare il suo nuovo modello, ha indetto un concorso che ha coinvolto oltre 146 mila persone.Come al solito, una Seat si chiama come una città della Spagna e stavolta la scelta è caduta sul nome antico di Tarragona. Ironia della sorte, sarà prodotta a casa di mamma Volkswagen a Wolfsburg, proprio mentre Martorell...