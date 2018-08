Altro strappo al Real, Kovacic: «Non mi alleno più qui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATO Anche Mateo Kovacic va allo scontro con il Real Madrid: a sorpresa ieri ha comunicato al club che vuole essere ceduto e che non tornerà ad allenarsi a Valdebebas, il centro sportivo dei campioni d'Europa, finché non sarà definito il suo futuro. Lo rivela Marca, il giornale al quale il centrocampista croato ex Inter aveva dichiarato durante il Mondiale di voler lasciare il Real per giocare di più. Intanto il suo compagno Luka Modric è atterrato a Madrid, dove dovrebbe cominciare ad allenarsi. È comunque possibile che nei prossimi...