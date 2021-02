UDINE Il test è stato superato a pieni voti pur senza il suo uomo migliore, De Paul, pur con Pereyra a mezzo servizio: l' Udinese ha dato un nitido segnale di essere in costante crescita, di far leva su un collettivo importante, con Deulofeu tornato Deulofeu, a tratti devastante, con Llorente che ha dimostrato che negli schemi di Gotti non stona affatto, tutt'altro.

La nuova Udinese ha mietuto quel Verona per molti la lieta sorpresa del campionato che sembra però aver perso un po' dello smalto evidenziato nel girone di andata.

Il 2-0 ci sta tutto (Musso è stato spettatore non pagante) anche se per certe stranezze nel calcio è maturato nel finale di gara con gli scaligeri in controllo, mentre nel primo tempo il tiro a bersaglio dell'undici di Gotti è stato infruttuoso vuoi per gli interventi di Silvestri, vuoi per incredibili salvataggi a pochi centimetri dalla linea bianca, vuoi perché il Verona aveva santi protettori.

TIRO AL BERSAGLIO

Abbiamo citato Deulofeu. È stato il più bravo, il migliore in campo, nel primo tempo ha fatto venire il mal di testa alla difesa veronese; nella ripresa è un po' calato (non è ancora al top come brillantezza, ma gli manca assai poco per arrivarci), ma i due gol sono opera sua.

Nel primo, al 38', dopo aver vinto un duello sulla linea laterale di destra con Dimarco, si è accentrato, ha effettuato da pochi passi un tiro cross sul quale Silvestri si è tuffato male tanto che il pallone ha colpito l'avambraccio per poi subire una deviazione verso la rete.

Il secondo, in pieno recupero, è una sua gemma: dopo aver ricevuto palla da Molina che ha recuperato un errato passaggio di Magnani, ha fatto partire dal limite un destro radente di rara bellezza e Silvestri nulla ha potuto.

Nel primo tempo solamente nei primi 10' c'è stato un po' di equilibrio, poi la musica è cambiata con l'Udinese sempre più arrembante sospinta da Pereyra, dai due cursori, da Arslan con Llorente che di testa le prendeva tutte.

ARREMBANTE

Poi ci ha preso gusto Deulofeu che ha spaziato da destra a sinistra. Al 23' l'iberico calcia una punizione dalla sinistra, interviene di testa Samir, ma Silvestri è bravo a negargli il gol. Deulofeu è scatenato, al 30' si smarca su passaggio millimetrico di Stryger, ma la sua conclusione da posizione defilata è deviata da Guenter.

SOLO

Poco dopo l'iberico smarcato in area sulla destra da Stryger si presenta solo davanti a Silvestri pur in maniera molto defilata e la sua ravvicinata conclusione è deviata da Guenter; poi calcia una punizione e Silvestri devia in angolo. Al 37' su cross di Zeegelaar, Stryger anticipa tutti di testa e da tre metri indirizza a rete, ma ancora Silvestri è decisivo. Al 42', Bonifazi, a un metro dalla porta, ha la palla buona, ma ancora Gunter salva.

I CAMBI

Nella ripresa il Verona, con Ilic per Lasagna, Lovato per Dawidowicz e Magnani per Guenter, è padronE del campo per poi schiantarsi sistematicamente nel muro difensivo dell'Udinese che nel finale, come detto, trova i due gol che abbiamo descritto.

Guido Gomirato

