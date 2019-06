Alonso trionfa alla 24 ore di Le Mans. Gte: festa Ferrari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IMPRESALE MANS La Toyota vince ancora la 24 Ore di Le Mans e fa di nuovo doppietta con il premiato trio Alonso-Buemi-Nakajima che supera nel finale la vettura gemella e conquista anche il titolo piloti del WEC. Le due TS050 ibride da mille cv non hanno avuto rivali, ma era stata quella condotta da Conway-Kobayashi-Lopez a sfiorare il record della pista in qualifica, a fissare il miglior tempo in gara e a condurre le danze fino a quando una errata segnalazione di una foratura non l'ha costretta a rientrare ai box consegnando all'equipaggio...