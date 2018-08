ALONSO: LASCIO LA F1

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNO(l.d.) «Il più grande talento dai tempi di Michael Schumacher e un pilota in grado di spaccare le squadre». Così il brasiliano Felipe Massa, il compagno di squadra di più lunga militanza (quattro anni in Ferrari), ha definito Fernando Alonso esprimendo un pensiero condiviso da tanti colleghi e addetti ai lavori nel Circus della Formula Uno. E proprio seguendo le orme dell'amico Felipe, anche lo spagnolo sta per diventare un ex della F1. Il due volte campione del Mondo (2005 e 2006 con la Renault) lascerà il Circus dopo 17 anni...