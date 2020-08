FORMULA 1

SPA FRANCORCHAMPS La Formula 1 sbarca in Belgio per uno dei suoi GP più classici e trova un calendario allungato. La FIA e Liberty Media hanno annunciato ufficialmente l'inserimento di quattro altre gare. Rientra la Turchia (sette edizioni disputate dal 2005 al 2011, con tre vittorie di Massa alla guida della Ferrari), confermate due prove in Bahrain, probabilmente su due tracciati diversi e chiusura ad Abu Dhabi il 1 dicembre. Rimangono qualche incertezza come il per il GP di Russia a Sochi e timori sulla situazione della pandemia in generale. E' stata cancellata definitivamente la Cina, mentre non ci sono notizie sull'esordio del GP del Vietnam, a questo punto difficile da inserire nel programma anche per ragioni logistiche. Per arrivare all'Istanbul Park turco per la corsa del 15 novembre, squadre, materiale e macchine saranno spedite in aereo per poi essere tutto trasferito negli Emirati. Un grande sforzo da parte dell'intero circus in modo da disputare 17 gare, considerato che il minimo consentito per incassare i diritti televisivi, importantissimi per tappare i buchi di bilancio (sono già stati persi almeno 700 milioni di euro) è di 15 prove.

CAOS TECNICO

L'entusiasmo di poter gareggiare in un circuito come quello di Spa è un po' mitigato dal caos tecnico che sta attraversando la Formula 1. La FIA aveva annunciato dopo il GP di Spagna che dal Belgio sarebbe stato vietato l'uso di mappature del motore da qualificazione', quelle che consentono per qualche giro di ottenere più potenza dalla power unit, imponendo l'uso di un'unica soluzione di software per giri cronometrati e corsa. Poi su richiesta di Mercedes e Honda, in difficoltà nella riprogrammazione delle mappe ha consentito l'uso ancora dei sistemi attuali per sabato e domenica prossimi.Ma i problemi da risolvere sono enormi. La Federazione fa fatica a controllare la regolarità delle monoposto perchè i team con centinaia di ingegneri e specialisti a disposizione riescono probabilmente a superare i limiti consentiti con invenzioni' geniali. La FIA teme di non riuscire a scoprire certe scappatoie. E, fino a quando non ci sarà un regolamento a prova di furbetti, dubbi e sospetti continueranno a circolare nel paddock, danneggiando anche l'immagine dello sport automobilistico.

Claudio Russo

