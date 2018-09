Allo Stadio dei Marmi si scatenano le nipoti d'arte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EQUITAZIONEROMA Il cavaliere italiano Gianni Govoni, che chiamano The Master of the Faster, cioè va ad alta velocità che nemmeno Speedy Gonzales né Vettel, ha compiuto da par suo il barrage dell'ultima gara al Global Tour, stadio dei Marmi, sole da abbronzare perfino le candide statue. Però non gli è bastato, perché ci sono stati altri tre più veloci e primo fra tutti il belga Niels Bruysneels, in sella a Lady Cracotte che è di proprietà italiana ma affidata alle scuderie dei belgi. Bruysneels taglia le curve come fa Valentino Rossi e...