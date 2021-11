Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ALLIEVI REGIONALISalta una gara anche nei campionati Allievi regionali. La formazione Èlite della Dolomiti Bellunesi infatti non è scesa in campo: gara rimandata, appuntamento alla prossima domenica. Per una squadra che non gioca, un'altra si prende le luci della ribalta: grande vittoria degli Sperimentali, un tennistico 6-2 che stende l'Union Eurocassola. Nel girone E regionale è andato in scena il derby tra Agordina e Ponte nelle Alpi,...