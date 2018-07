ALLEZ LA FRANCIA IL SOGNO CONTINUA `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EXPLOITLa jeunesse dorée della Francia continua a specchiarsi nella propria eleganza e, felicemente, è atterrata morbida nelle semifinali del Mondiale. Martedì, a San Pietroburgo, la serata del Krestovsky Stadium turberà pure gli indifferenti, non c'è dubbio. Ieri pomeriggio, a Nizhny Novgorod, i Bleus di Deschamps hanno sfarinato le certezze dell'Uruguay sfruttando un colpo di testa di Varane a bruciare di un soffio Stuani e un sinistro di Griezmann in apparenza tagliente ma innocuo: non fosse stato per il portiere uruguaiano...