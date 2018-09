ALLEGRI: «VIETATO SBAGLIARE»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A Valencia Cristiano Ronaldo lo conoscono bene. Al Mestalla ha segnato 9 reti e tutti in Spagna ricordano che nella prima partita della fase a gironi della Champions CR7 è semplicemente una sentenza, essendo andato in gol nelle ultime sei edizioni. «In varie occasioni abbiamo subito la sua forza, ma non ci fa paura, anche se dovremo stare attenti a limitarlo il più possibile», dice l'allenatore Marcelino prima di elogiare il collega Massimiliano Allegri e definire la Juventus «candidata alla vittoria della Champions». Del resto in casa...