Allegri si sbilancia: Dybala non è una punta

IL POSTICIPOE il Conte Max si trasformò nell'incredibile Hulk. Ieri Allegri ha rievocato lo show che lo vide protagonista 2 anni fa a Modena, quando si strappò di dosso il cappotto nel finale della gara contro il Carpi per poi dirigersi verso gli spogliatoi pieno di rabbia. «Quando arriva la pausa invernale si rischia di andare in difficoltà, ricordo Carpi e le partite di Doha», con riferimento alle finali di Supercoppa del periodo natalizio perse contro Napoli e Milan. Stasera a Cagliari vuole evitare rischi di questo tipo: «Giocare in...