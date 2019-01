ALLEGRI: «SFIDA DA CHAMPIONS»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Vedi Bergamo e pensi a Madrid. Quello di stasera contro l'Atalanta è un impegno «allenante» in vista della Champions, per usare il termine di Allegri che fra 3 settimane sarà al Wanda Metropolitano per sfidare l'Atletico nell'andata degli ottavi. Ed è proprio l'euro-sfida a scatenare la sua vena polemica nei confronti di chi ritiene la sua squadra in pole position per il successo finale: «Non c'è scritto da nessuna parte che la Juventus è la mega-favorita, si parla come se dovessimo solo attendere il 1° giugno (giorno della finale,...