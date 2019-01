Allegri prova ad allungare: «Gara complicata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A volte ritornano. Martin Caceres si appresta a vivere la sua 3ª avventura con la maglia della Juventus, già indossata nel 2009-10 e dal 2012 al 2016, anche se dovrà rinunciare a sfidare la Lazio per la quale era tesserato fino a 48 ore fa: l'uruguaiano ha svolto le visite mediche mentre i suoi nuovi compagni erano in partenza per Roma, con la benedizione di Allegri. «L'abbiamo fortemente rivoluto - ammette il tecnico bianconero - perché conosce l'ambiente, è affidabile e può dare molto alla squadra». L'ex laziale sostituisce Benatia,...